Jornalismo baiano perde Ana Teresa Baptista

O jornalismo baiano perdeu nesta quinta-feira, 2, Ana Teresa Baptista, profissional que atuou em A TARDE nos anos 1980 e 1990, no Caderno 2.

Após deixar o jornalismo diário, dedicou-se à carreira de escritora. Dentre os trabalhos ela assina biografias do médico Elsimar Coutinho e do político baiano Chico Pinto.

O sepultamento, que estava marcado para as 11h desta sexta, 3, no cemitério Jardim da Saudade, bairro de Brotas, em Salvador, foi adiado porque não houve liberação do Instituto Médico Legal (IML).

