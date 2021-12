Jornal Massa completa 9 anos levando informação na linguagem do povo

Páginas cheias de cor, linguagem simples e preço acessível são algumas das características que fazem o Jornal Massa se destacar nas bancas de Salvador, se tornando um veículo de identidade única. Há exatamente nove anos, comemorados nesta sexta-feira, 18, nascia o periódico, com o intuito de fazer um jornalismo popular para levar informação e entretenimento a todos os bairros da capital baiana.

"O Massa é um jornal popular, feito do jeito que as comunidades precisam ler e se ver, e a gente mantém o jornalismo popular com responsabilidade e seriedade, longe do sensacionalismo", conta a Editora Chefe do Massa, Kenna Martins.

A jornalista está a frente do periódico há pouco mais de um ano e conta que foi um desafio comandar a equipe que dá vida ao jornal. "É um grande desafio, é preciso fazer cada dia melhor. Eu gosto da ideia de trabalhar em parceria, é uma equipe muito bem integrada e coordená-los é uma alegria, eu sou apaixonada pelo Massa. Para mim é uma honra fazer parte do Grupo A TARDE", ressalta Kenna.

A variedade de conteúdo é outra característica do veículo, em uma mesma página é possível encontrar a previsão do tempo, tábua de maré, receitas culinárias e uma sessão exclusiva com participação dos leitores.

Kenna Martins coordena a equipe do Massa! há pouco mais de um ano | Foto: Raphael Muller | Ag A TARDE

"Todo mundo quer saber a previsão do tempo ou a tábua de maré para se programar para ir a praia, entendemos o que é importante para para as pessoas. O Massa é o queridinho do povo. Tem dias que a gente se perde no whatsapp, as pessoas mandam mensagem o tempo todo, não só denúncias, como também, elogios e histórias", conta a editora.

Ao se aproximar de uma década de existência, o Massa! acompanha as mudanças e inovações que estão acontecendo no Grupo A TARDE. “Estamos com o projeto de reformular algumas editorias, aumentar o número de páginas e vem muita coisa que as pessoas estão pedindo. Vem muito mais notícia, entretenimento e cor. O site também está sendo reformulado e teremos o twitter, além de algumas coisas relacionadas ao audiovisual que será uma surpresa”, revela Kenna.

Serão muitas novidades sem perder a identidade do jornal, mantendo o objetivo de informar toda a população. "A ideia é fazer um jornalismo para todos, trazer assuntos de justiça, política e economia de uma maneira que todo mundo entenda. Qualquer pessoa que leia o massa vai compreender, independente da classe social", diz.

Editora revelou que novidades estão por vir | Foto: Raphael Muller | Ag A TARDE

"Sempre fazemos uma análise para perceber como podemos melhorar, sempre inovando. Houve um processo de amadurecimento de um jornal que já está consolidado no mercado, é um jornal que as pessoas enxergam como um veículo de comunicação de fato", complementa a jornalista.

O dia a dia na redação do Massa é cheio de emoções, a editora conta que durante o processo de desenvolvimento das matérias ela e a equipe acabando vivendo as histórias junto com os personagens. “A gente vive a notícia, chora, perde a fome e também vibra, fica feliz, desde o momento que construímos a pauta. O Massa não é só um jornal com notícias, temos histórias de pessoas reais, é gratificante".

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

adblock ativo