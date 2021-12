Jornal Massa! chega às ruas nesta segunda-feira

Chegou às ruas na manhã desta segunda-feira, 18, o mais novo lançamento do Grupo A Tarde: o jornal Massa!. O produto impresso, voltado para as classes C e D, formadas por quem tem ganhos de R$ 1 mil a R$ 4,9 mil, terá 24 páginas e circulará de segunda a sábado sendo vendido nas bancas de revista e principais sinaleiras da capital pelo valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos).

Além de inovações na linguagem e no conceito editorial, o Massa! traz informações sobre serviços, incentivo ao exercício da cidadania e diversidade cultural dos bairros populares de Salvador. Entre os temas abordados no jornal estão esporte, economia e a gastronomia.

