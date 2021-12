Jornada de Saúde e Beleza Negra tem primeira edição em Salvador

Salvador recebe o encontro de especialistas médicos em diferentes áreas da estética e da saúde em geral na 1ª Jornada de Saúde e Beleza Negra, no dia 30, das 8h às 18h, no Salvador Shopping Business, Torre América. Os ingressos custam R$ 80, e as inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site Sympla.

Com direção científica da Dra. Tatiana Novais, serão debatidos assuntos como cicatrização de pele negra (Dra Luciana Castellani), implante capilar em negros (Dra Marta Zolinger), rinoplastia em negros (Dr Julio Monteiro), tratamento de varizes em negros, química dos cabelos crespos, tratamento de melasma, entre outros.

O evento também trará abordagem a temas como desafios da criação dos filhos interraciais, afroempreendedorismo, além de tópicos voltados para pedagogia e psicologia.

