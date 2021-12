Jornada de Incentivo à Pesquisa recebe inscrições

O Núcleo de Pesquisa e Extensão do Departamento de Ciências Humanas, do Campus I da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Salvador, inscreve trabalhos para a VII Jornada de Incentivo à Pesquisa e Extensão (JOInPE), até o dia 20 de agosto.

Os interessados em submeter os resumos da pesquisa de iniciação científica devem enviar a ficha de inscrição preenchida até o dia 20 de agosto e, os que quiserem participar como ouvintes o prazo é até o dia 28 de agosto. As inscrições são gratuitas.

O evento, aberto ao público, será realizado entre os dias 17 e 18 de setembro, no Auditório Jurandyr de Oliveira, na unidade localizada na rua Silveira Martins, 2555, no bairro do Cabula, com o tema 'Pesquisa, Extensão e Ensino: Conhecer e Transformar'. O objetivo é fortalecer os espaços de discussão coletiva e institucionalizar uma dinâmica de divulgação e promoção das atividades de pesquisa e extensão no DCH.

A programação conta ainda com palestras e apresentações de trabalhos.

