Jogo do Brasil antecipa movimento na travessia marítima

A travessia marítima Salvador-Mar Grande opera na manhã desta sexta-feira, 4, com movimento moderado de passageiros.

A expectativa da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) é que o fluxo aumente a partir das 11h, com a antecipação do embarque para a Ilha de Itaparica por conta do jogo entre Brasil e Colômbia, às 17h, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Estão em funcionamento oito embarcações, que saem dos terminais a cada 30 minutos. O último horário saindo de Salvador é 20h e, de Mar Grande, 18h30.

A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo registra movimento regular de embarque no Terminal Náutico da Bahia. Os horários saindo de Salvador são às 10h30, 13h e 14h30. Já as saídas de Morro de São Paulo acontecem às 12h30 e 15h.

