Jogar lixo na rua vai gerar multa a partir de dezembro

A partir do próximo mês de dezembro, quem for flagrado jogando lixo nas ruas de Salvador será multado. Isso porque, até o final deste ano, deverá ser publicado o decreto que regulamenta a Lei 8.512/2013.

A lei - sancionada em dezembro de 2013 pelo prefeito ACM Neto - prevê multa de R$ 67,23 a R$ 2.016,90 para quem descartar lixo em local indevido.

A informação é da presidente da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), Kátia Alves. Ela ressalta que a publicação do decreto depende apenas da licitação para contratação de 40 profissionais responsáveis pela fiscalização, que contará também com 40 motocicletas.

Ela ressalta que os valores da multa ainda estão sob avaliação. Quem for flagrado receberá, inicialmente, uma advertência e, caso repita, será notificado.

Se voltar a jogar lixo na rua, será multado. Além da penalidade administrativa, o cidadão também poderá responder judicialmente por crime ambiental.

Lixeiras

Nove meses após a sanção da lei, a falta de lixeiras é uma das principais preocupações da população. Na última semana, a equipe de reportagem passou por diversos pontos da capital baiana e constatou pontos em que há falta de coletores de lixo. Avenida Sete de Setembro e orla são os principais alvos de queixas.

Na orla, por exemplo, no trecho de cerca de 19 km entre Itapuã e o Rio Vermelho, a equipe de reportagem contou 122 equipamentos - média de um a cada 155 metros.

"A cobrança é uma forma de conscientizar, mas a prefeitura deve instalar mais lixeiras. Dizem que na orla há muitas, mas é uma dificuldade para encontrar", opina o garçom Bonfim Santos, 37.

Para o recepcionista Romilson Lima, 27, outro fator importante é a própria educação da população: "Não devemos jogar lixo nas ruas por causa da multa, mas por ser prejudicial para nós mesmos".

Especialistas consultados por A TARDE dizem que, em locais de grande movimento de pessoas, o ideal é que se tenha um equipamento a cada 100 metros.

A presidente da Limpurb, por outro lado, diz que estudos internacionais dizem que a distância ideal entre um coletor e outro é de um quilômetro.

"As pessoas podem colocar o lixo no bolso ou na bolsa e jogar na papeleira mais próxima. É questão de educação", afirma. Ela conta que a distância constatada por A TARDE na orla "está dentro dos padrões".

Educação

Jorge Glauco Nascimento, professor da disciplina impactos ambientais do curso de urbanismo da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) diz que "mais importante do que a punição é a educação". Para ele, se a lei não vier acompanhada da realização de campanhas, será apenas "mais uma fonte de arrecadação do município".

Lixeiras são alvo de vandalismo e prefeitura tem prejuízos (Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

Kátia Alves afirma que a realização de ações educativas está prevista. "Em uma delas vamos pegar todo o lixo do final de semana na orla, reunir e mostrar o que fazemos com nossas praias", afirma a gestora.

Nascimento, no entanto, reconhece que a cobrança pode ser um instrumento de conscientização. "Mexendo no bolso, as pessoas podem mudar a atitude", opina.

