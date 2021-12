João Ubaldo é novo tema do letreiro de promoção turística

O escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, falecido no último dia 18, ganhou um letreiro de promoção turística da cidade, instalado na Praça Municipal nesta terça-feira, 29. Nele, as principais obras do membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), a exemplo de "Viva o Povo Brasileiro" e "Sargento Getúlio", estão retratadas, além de mostrar também uma imagem estilizada do escritor.



Antes do tema João Ubaldo Ribeiro, o letreiro já havia sido utilizado para homenagear os países que realizaram partidas em Salvador durante a primeira fase da Copa do Mundo: França, Irã, Holanda, Portugal, Espanha, EUA, Bósnia e Alemanha.





adblock ativo