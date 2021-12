João Durval passa por cirurgia na manhã desta segunda-feira

O político baiano João Durval Carneiro passa por cirurgia, na manhã desta segunda-feira, 13, no Hospital da Bahia, em Salvador.

De acordo com as informações do hospital, a procedimento médico começou às 10h30. Só após o término será emitido um boletim sobre o estado de saúde do ex-senador e ex-governador da Bahia.

João Durval foi internado neste domingo, 12, após sofrer uma fratura no fêmur. O motivo da fratura não foi divulgado.

