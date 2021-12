João Carlos Salles será reconduzido ao cargo de reitor da Ufba na segunda

O professor João Carlos Salles Pires da Silva será reconduzido ao cargo de reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) nesta segunda-feira, 24, para o período 2018-2022. A cerimônia acontece no Salão Nobre da Reitoria da Ufba, no Canela, onde também será empossado o vice-reitor da universidade, o professor Paulo César Miguez.

O decreto que oficializou a recondução do reitor foi assinado pelo presidente Michel Temer no dia 13 de agosto, e publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte. Salles e Miguez, que integravam a chapa única “Somos Ufba”, foram reeleitos em maio deste ano.

Graduado e mestre em Filosofia pela UFBA e doutor pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), João Carlos Salles é professor do Departamento de Filosofia e já exerceu o cargo de diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH) da UFBA. Também é membro titular fundador da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia.

Foi, por dois mandatos, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF) e preside, desde 2013, a Sociedade Interamericana de Filosofia (SIF). Atualmente, é 1° vice-presidente da Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), com mandato de um ano.

Em sua trajetória acadêmica, organizou e publicou 25 livros, entre os quais A Gramática das Cores em Wittgenstein (2002), O Cético e o Enxadrista: Significação e Experiência em Wittgenstein (2012), Filosofia, Política e Universidade (2016), A Cláusula Zero do Conhecimento: Estudos sobre Wittgenstein e Ernest Sosa (2017) e Análise & Gramática: Mais estudos sobre Ernest Sosa e Wittgenstein (2018).

