Joalheria é furtada em shopping na Barra; polícia já identificou uma suspeita

Uma joalheria foi alvo de criminosos na noite desta terça-feira, 7, no Shopping Barra, em Salvador. Do estabelecimento, segundo a polícia, foram levados joias da vitrine e houve também a tentativa de arrombamento do cofre, que não foi concluído.

A delegada Carmen Dolores, titular da 14ª DT (Barra), informou em entrevista à TV Record que o caso teve início por volta das 21h40. A ação na loja Joyah durou cerca de 30 minutos e contou com a participação de duas mulheres e três homens.

As suspeitas ficaram posicionadas próximo à escada rolante do andar da joalheria, enquanto dois realizam o arrombamento e furto do estabelecimento. O terceiro seguia o segurança do shopping, que realizava ronda no shopping para conferir se as lojas estavam devidamente fechadas.

Ainda segundo a delegada, teria um sexto suspeito em carro esperando os demais para realizar a fuga, que foi realizada pela rua Miguel Burnier, na lateral do centro comercial.

Uma das mulheres que participou do crime já foi identificada. O nome dela ainda não foi revelada para não atrapalhar a investigação. A ficha criminal da suspeita segue em análise, segundo a delegada. Há possibilidade de três dos envolvidos serem de fora da Bahia.

Uma das mulheres envolvidas no caso já foi identificada

Cofre intacto

Ao tentar arrombar o cofre da loja, os suspeitos não tiveram êxito e deixaram o pé de cabra no local. A delegada afirmou que a ferramenta segue para a perícia.

Câmeras do shopping registraram imagens dos envolvidos, que são procurados pela polícia. A delegada solicita que qualquer informação sobre eles deve ser apresentada por meio do telefone (71) 3116-6103. A identidade do denunciante será preservada.

Em nota, o centro comercial informou que está colaborando com as investigações: "O Shopping Barra informa que a loja Joyah sofreu um furto na noite de terça-feira, dia 7 de agosto, após o horário de funcionamento das lojas, e está colaborando com as investigações para que o fato seja esclarecido. O Shopping Barra reafirma o seu compromisso com a segurança dos seus clientes e lojistas, investindo constantemente na qualificação da sua equipe e equipamentos de segurança".

adblock ativo