Jiboia é resgatada escondida em cacho de bananas em Salvador

Uma jiboia foi resgatada pela Guarda Civil após ser encontrada escondida em um cacho de banana no bairro do Arenoso, em Salvador. A situação incomum aconteceu nesta segunda-feira, 9, durante atendimento do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) a uma solicitação de resgate de animal silvestres.

De acordo com a Guarda Civil, a solicitação foi realizada por um morador do bairro do Arenoso, que informou ter retirado o cacho de bananas em seu sítio, no bairro de Boca da Mata, e só teria notado a presença do réptil ao chegar em casa.

De acordo com o supervisor do GEPA, Robson Pires, é bastante comum as cobras aparecerem em locais onde existem plantios de banana, pois as suas presas costumam se alimentar deste fruto, além ser um local onde elas podem se esconder.

“A população deve ter cuidado ao adentrar locais onde existem bananeiras, pois não só as jiboias, mas também as Jararacas, espécie extremamente venenosa, costumam se abrigar”, afirmou.

O animal, que mede cerca de 1 metro e pesa em torno de 1kg, foi levado para o Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Bahia, na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

