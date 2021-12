Jiboia é resgatada em roda de veículo na região da Av. ACM

Uma cobra, da espécie Jiboia, foi resgatada na tarde desta quarta-feira, 4, pelo Corpo de Bombeiros (CBMBA). O animal foi encontrado na região da Av. ACM, em Salvador, nas proximidades do Hiper Posto.

De acordo com o CBMBA, a cobra estava atrás da roda de um veículo. A motorista percebeu quando o animal se aproximou do carro. Em seguida, ela entrou em contato com os bombeiros e solicitou que a espécie fosse retirada de forma segura.

Ao chegar no local, a equipe já encontrou a jiboia enrolada atrás da roda do veículo. Após ser retirado, o animal foi entregue ao Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA), da Guarda Civil Municipal de Salvador.

