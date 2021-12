Jiboia é resgatada em concessionária de Salvador

Uma cobra da espécie jiboia que estava no motor de um veículo de uma concessionária situada na avenida Paralela, em Salvador, foi resgatada na manhã desta terça-feira, 11. A captura foi realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), que já haviam recuperado uma iguana fêmea e cerca de 20 ovos.

De acordo com o supervisor do Grupo Especial de Proteção Ambiental, a preferência da jiboia pelo motor do carro se deu pela busca de abrigo do animal, por causa do clima frio e chuvoso na capital. O órgão ainda destacou que esta não é a primeira serpente resgatada em uma concessionária.

Os animais foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas). Os agentes também realizaram a entrega de um pica-pau e outras duas jiboias, que foram resgatadas na noite da segunda, 10, no bairro de Brotas.

