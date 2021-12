Jiboia é encontrada em jardim de condomínio na Federação

Uma jiboia com cerca de um metro foi encontrada, nesta terça-feira, 26, no jardim do condomínio Pedra do Bosque, na rua Professor Aristídes Novis, no bairro da Federação, em Salvador. Funcionários que trabalhavam em uma obra no local, pela manhã, viram o animal envolta em uma placa no jardim.

A Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) foi acionada, no entanto, até o final da tarde desta, a remoção ainda não havia sido realizada. A reportagem de A TARDE entrou em contato com a instituição, mas não obteve êxito.

A Coppa é responsável pela remoção de animais silvestres encontrados em áreas residenciais. Após a retirada, os animais são encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cates) do Ibama.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

