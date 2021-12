Uma jiboia foi encontrada na rua Professor Milton Cayres de Brito, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 10. O animal chamou a atenção de quem passava pelo local.

O animal atravessou a pista e chamou a atenção de quem passava pelo local. Assustada, a cobra entrou na sede do Jornal A TARDE, onde foi capturado e entregue para agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (Gepa), da Guarda Municipal do Salvador (GMS).

A cobra foi encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para avaliação.

Da Redação Jiboia é capturada no Caminho das Árvores

