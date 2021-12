Jiboia de 2,5 metros é resgatada de quintal em Patamares

Uma jiboia foi resgatada por agentes do Grupamento Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal de Salvador, na tarde desta segunda-feira, 24, no bairro de Patamares, em Salvador. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 25, pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura (Secom).

De acordo com o Secom, o animal, que mede aproximadamente 2,5 metros de comprimento, estava em uma árvore no quintal de uma casa. A moradora entrou em contato com a Guarda Municipal e solicitou o resgate do animal.

Animal estava em uma árvore e foi resgatado por um agente da guarda municipal (Foto: Divulgação | Secom)

