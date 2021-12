Jiboia de 1,5m é resgatada de telhado de escola

Um cobra com cerca de 1,5m foi resgatada do telhado da quadra de uma escola no bairro de Cajazeiras, na quinta-feira, 27.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) foi acionado por moradores para realizar o resgate da jiboia. O animal pesava 3 kg e estava numa altura de mais de 10m, o que tornou o resgate difícil.

O animal foi entregue no Núcleo Regional de Ofiologia e Animais Peçonhentos (NOAP) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), passará por quarentena e, posteriormente, será devolvida ao seu habitat natural.

No começo deste mês, uma cobra da mesma espécie também foi resgatada no telhado de uma escola no Nordeste de Amaralina. As solicitações para resgate podem ser solicitadas através telefone 3202-5312.

