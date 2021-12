JH marca protesto contra cobrança de vagas em shoppings

Após lançar a campanha "Pago Não", nas redes sociais, na tentativa de impedir a autorização da cobrança de vagas de estacionamento nos shoppings de Salvador, o ex-prefeito João Henrique Carneiro, inconformado com a decisão dos empresários de cobrar pelo serviço, marcou, pelo Facebook, um protesto para o dia 11 janeiro na capital baiana.

O ex-gestor, por meio da fanpage "Pago Não", que já conta com mais de 1,8 mil seguidores, propôs à população ficar um dia sem ir aos shoppings de Salvador, como forma de boicote ao início da cobrança pelo estacionamento. "Vamos aderir essa campanha e mostrar a nossa indignação", convocou JH, em um post, compartilhado, até as 17h30 desta quarta, por mais de 450 usuários.

A iniciativa, no entanto, divide opiniões entre os usuários do Facebook. Enquanto uns reponderam, em comentários no post, que "concordam plenamente" com o boicote, outros veem na cobrança dos estacionamentos uma forma de organizar a oferta de vagas. Para um deles, "A falta de cobrança faz com que aqueles que querem fazer suas compras, bem como se divertir, não encontrem vagas!!!"

A decisão pela cobrança ficou definida em reunião promovida pelo Procon e representantes dos vários centros de compra da capital, na terça, 18. Os representantes do shoppings Piedade e Center Lapa disseram que passarão a cobrar o mais breve possível.

Os shoppings Salvador, Salvador Norte, Iguatemi, Paralela e Barra informaram que vão cobrar após a realização de estudos. O Bela Vista e o Itaigara não se posicionaram. O único que informou que não irá realizar a cobrança foi o Outlet Center.

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom), informou, no início do mês, que foi oficialmente intimada da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que reconheceu de forma definitiva a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 4736/1993 (de autoria de João Henrique, quando ainda era vereador de Salvador), que proíbe a cobrança de estacionamentos pelos shoppings.

De acordo com o superintendente municipal de Controle e Ordenamento do Solo, Sílvio Pinheiro, antes de iniciar a cobrança os shoppings têm que dar entrada em um Termo de Viabilidade de Localização (TVL) e obter um alvará de funcionamento específico para a cobrança pelas vagas.

Sílvio Pinheiro confirmou que alguns shoppings já deram entrada com os pedidos antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter julgado improcedente a ação que tentava impedir a cobrança.

De acordo com fontes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), o prazo para concluir esses documentos varia entre duas semanas e dois meses, se não houver pendências.

