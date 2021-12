Jegue morre após ser atropelado por viatura do DPT

Um carro do Departamento de Polícia Técnica (DPT) atropelou um jegue na manhã desta quinta-feira, 5, por volta das 4h40, no Km 618 da BR-324, em frente ao Makro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o animal morreu na hora da colisão e ninguém do carro ficou ferido.

Ainda segundo o órgão, o veículo foi removido e o trânsito no local não sofreu interferências. Não há informações se o corpo do animal ainda se encontra na via.

