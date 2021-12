Jefferson Beltrão estreia em A TARDE FM

O jornalista Jefferson Beltrão é o novo contratado do Grupo A TARDE. Ele irá se juntar à equipe de locutores da ATARDE FM, formada por Rivaldo Luna, Kláudia Lopez, Marcos Castelhano, Anselmo Costa, Antônio Pitta e Beto Fernandes, a partir do dia 6 de julho. Voz marcante do rádio baiano, onde acumula mais de 35 anos de experiência, Jefferson Beltrão comandará o programa A TARDE Notícias Primeira Edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h.

Formato

"Os principais acontecimentos da Bahia, do Brasil e do mundo, seguidos de música de qualidade, é o foco do programa", adianta o jornalista mineiro.

Para o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, trata-se de uma contratação de peso. "É um nome de muito prestígio.Temos um produto consolidado no mercado, que é a rádio ATARDE FM, e Jefferson chega para somar. Com certeza, os fãs dele e ouvintes estão felizes como nós estamos", diz Blumberg.

O diferencial d'A TARDE FM é o talento dos profissionais, segundo o gestor da rádio, Leleco Júnior. "O novo contratado é a prova disso. Jefferson é a soma de credibilidade, dedicação e excelência. É uma honra para todos nós contar com a competência dele nas manhãs da nossa 103.9", comemora Leleco.

Jefferson nasceu na cidade de Boa Esperança,em Minas Gerais, onde trabalhou, pela primeira vez,na área de comunicação aos 16 anos.

Anos depois, já no Rio de Janeiro, onde cursou jornalismo, foi convidado para fazer um teste na TVS, hoje SBT, para apresentar o Jornal da Cidade.

"E fui aprovado, mas a experiência durou pouco tempo. Depois disso, vim para Salvador e não parei mais de trabalhar. Passei por quase todas as rádios daqui. E trago para a A TARDE FM a experiência que acumulei durante todos esses anos", pontua Jefferson.

A fisioterapeuta Ângela Souza Sobrinho, 41 anos, é uma ouvinte assídua da rádio. Ela, que revelou ser admiradora do jornalista Jefferson Beltrão, comemorou

a contratação.

"Que boa notícia. É um excelente profissional. Acompanho o trabalho dele. Já estava com saudades", disse a fisioterapeuta.

