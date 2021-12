Jd. das Margaridas: Água descartada será abonada das contas

Por meio de nota, a Embasa informou que o valor correspondente ao volume do reservatório que foi lavado será abatido na próxima conta dos imóveis onde a situação ocorreu, sem prejuízo financeiro para os usuários.

De acordo com os técnicos que visitaram a rua Joaquim Ferreira, a causa desse problema está ligada às interrupções no fornecimento na última quinta-feira, 29, por causa do apagão, e no último sábado, 31, devido a serviço de entroncamento na rede distribuidora local.

Segundo a nota, a depender das condições de restabelecimento do abastecimento na rede distribuidora, a força da água pode desestabilizar as partículas sólidas que se acumulam nas paredes da tubulação. A incrustação de minerais presentes na água potável é um fenômeno físico-químico normal em redes distribuidoras de água.

Ainda segundo o texto, a qualidade da água tratada nas estações da Embasa (ETAs) é alvo de constante vigilância pela empresa. Somente em Salvador e Região Metropolitana, são 717 pontos de coleta, posicionados em mananciais e pontos de captação de água, ETAs, poços, reservatórios e redes que abastecem áreas de grande concentração populacional.

A Embasa informou que os principais procedimentos para análises passam pela observação das exigências contidas na portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, que estabelece normas sobre o controle e vigilância da água para consumo humano, além de resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) que também dispõem sobre a qualidade da água.

Hoje, "a empresa fará coleta de amostras para realização de análise bacteriológica", diz a nota.

Sobre o Procon, a Embasa informou que os dados de A TARDE se referem ao número de atendimentos feitos pela Embasa aos usuários que realizam pré-queixas no Procon, que são solucionadas pela empresa antes de os cidadãos formalizarem reclamação.

"De janeiro a agosto de 2013, a Embasa recebeu 1.943 pré-queixas, das quais 240 tornaram-se reclamações", aponta a nota.

