Jardim de Alah é provável local para Réveillon 2014

O tradicional Réveillon da Barra pode ser transferido para a praia do Jardim de Alah, no Costa Azul, devido à requalificação da Barra, que começa nesta segunda-feira, 30, e prevê intervenções nas ruas Marques de Leão, Barão de Sergy, Barão de Itapuã e toda Orla, até o restaurante Barravento.

Segundo a equipe de comunicação da Empresa Salvador Turismo (Saltur), a festa de fim de ano disputa preferência com o Rio Vermelho e Mercado Modelo, potências como cartão postal de Salvador, mas há 90% de chance de a passagem de ano acontecer na praia do Jardim de Alah.

A previsão para conclusão das obras na Barra é maio de 2014 e deve promover mudanças definitivas, como implantação e recuperação de redes elétricas e telefônicas. Além de alterações no trânsito da região, que já começaram nesta sexta-feira, 27.

Segundo o titular da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), Fabrizzio Muller, as alterações serão feitas para adaptar a população ao novo desenho da orla da Barra. As mudanças no trânsito ocorrerão em sincronia com as obras e serão definitivas.

