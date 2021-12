Jardim Cruzeiro ganha mercado municipal

O novo Mercado Municipal do Jardim do Cruzeiro, que passa a funcionar na rua Rezende Costa, próximo à feirinha do bairro, foi inaugurado na manhã do sábado, 25. O prefeito ACM Neto participou da cerimônia, ao lado do vice-prefeito Bruno Reis e de outras autoridades. Comerciantes e moradores da localidade também estiveram presentes.

A obra teve o investimento de R$ 2,5 milhões. Conforme informações da prefeitura, o novo espaço surgiu após a necessidade de ordenamento dos comerciantes na região, além de melhoria e crescimento do comércio local. A expectativa é que o novo empreendimento proporcione mais conforto aos trabalhadores e usuários.

Com área total de aproximadamente 1,1 mil metros quadrados, o Mercado Municipal possui 24 boxes para comercialização de frutas, verduras, embalagens e serviços. O ambiente possui também espaço para restaurante, lanchonete e cem bancadas para a comercialização de frutas, verduras, tempero verde e miudezas. Os demais serviços estão divididos entre atividades como açougue, floricultura e outras ações.

“Desde os 17 anos de idade que eu trabalho nessa feira. Ainda estou vencendo, conquistando esse novo espaço. Mas eu gostei muito desse novo local para comercializar os meus itens. Agora, não estou mais no meio da rua. Está muito bom trabalhar aqui, fora de sol, chuva e risco. Está ótimo o mercado, uma beleza”, frisou a comerciante Elizabete de Jesus, 62 anos.

O Mercado Municipal foi construído próximo ao local onde os comerciantes atuavam há mais de 50 anos. Anteriormente, um cadastro dos feirantes foi efetuado pelos agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), possibilitando que o novo equipamento fosse ocupado pelos comerciantes tradicionais da área.

“Era um sonho antigo dos comerciantes e feirantes dessa região, que não tinham um local para comercializar os produtos. Ficavam sobre as calçadas, num espaço improvisado, sem condições dignas de trabalho. Dentro da nossa política de investir na construção de novos mercados, estamos entregando essa obra, para que aqui nesse espaço, quase 150 comerciantes possam vender os produtos, podendo tirar o sustento da sua família”, salientou o vice-prefeito Bruno Reis.

Conforme o vice-presidente da Associação dos Feirantes, Rafael Araújo, a mudança do mercado foi uma conquista muito importante, além de ser resultado de uma luta de 30 anos. “Hoje nós temos um espaço digno, mais bonito e com certeza vai atrair mais o público. Antes convivíamos em espaço limitado, com sujeira. Hoje (sábado), fomos contemplados com um local limpo e organizado. Todos os comerciantes aprovaram e foram contemplados”, garantiu.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

