Jaques Wagner vê com "tristeza" denúncias de fraudes na PM

O governador Jaques Wagner (PT) disse, em seu programa de rádio Conversa com o Governador, desta terça-feira, 10, que acompanhou com "firmeza" e "tristeza" as investigações sobre fraudes nas compras de viaturas da Polícia Militar (PM) . O petista reafirmou que o desvio de verba pública é um crime que será combatido na sua gestão.

“Esse é um governo transparente, que não convive com desvio do dinheiro público”, disse, após lembrar que falta verba para diversas necessidades da população e não é justo que recursos sejam desviados.

Wagner lembrou que, no último final de semana, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff e o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, vieram à Bahia para a solenidade de assinatura da ordem de serviço da Via Expressa Baía de Todos os Santos e de outras obras no estado.

Os ministros anunciaram mais de R$ 1 bilhão em investimentos na infraestrutura viária da Bahia. “Tenho certeza que a população está agradecida a essa parceria entre o governo do Presidente Lula e o governo da Bahia”, disse.

