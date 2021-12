Jantar beneficente arrecadará fundos para abrigo baiano

Um jantar beneficente será realizado como objetivo de arrecadar fundos para o Abrigo São Gabriel, localizado no Bairro da Boa Viagem. O evento acontecerá no dia 8 de novembro, das 19h30 às 23h, no Congrats Hall, localizado na Paralela.

O dinheiro arrecadado será utilizado para aquisição de um novo imóvel que possibilitará aumentar o número de idosos assistidos social e emocionalmente de 65 para 90 pessoas acima de 65 anos.

Para atingir a meta e adquirir o imóvel, vizinho a instituição, falta apenas 20% do valor total. No Jantar Beneficente, os convidados causa poderão escolher entre 2 tipos de massa e 2 tipos de molho incluídos no valor de R$50,00 (bebidas e sobremesas não estão incluídas no valor, serão cobradas à parte).

O Abrigo São Gabriel desenvolve o trabalho de cunho social, acolhendo idosos aqueles sem familiares, desprovidos de documentação que lhes facultem aposentadoria, e portadores de doenças crônicas e outros com incapacidades físicas desde 1999.

