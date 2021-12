Jacaré é resgatado na avenida 29 de Março em Salvador

Um jacaré adulto foi resgatado na noite desta terça-feira, 16, na avenida 29 de Março, em Salvador. O animal selvagem estava machucado e segundo informações iniciais, teria sido atingido por um veículo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o jacaré foi levado para sede da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), que realizou o resgate. No local, o animal selvagem recebeu os primeiros cuidados e foi alimentado. Em seguida, o réptil seguirá para o Zoológico de Salvador, no bairro de Ondina.

A Coppa pode ser acionada através do número 190 ou do contato (71) 99981-6817.

Jacaré será encaminhado ao Zoológico de Salvador

