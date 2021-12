Jacaré de dois metros é encontrado na Avenida Paralela

Agentes do Grupo Especial de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal (GEPA/GCM) foram acionados durante a madrugada deste sábado, 12, para realizar mais um resgate. A princípio seria apenas mais um chamado a ser atendido, contudo, ao chegar na Avenida 29 de Março, próximo ao Parque Tecnológico da Avenida Paralela, os agentes se espantaram com o tamanho do jacaré a ser capturado.

Medindo cerca de dois metros, o animal estava nas proximidades da via. Os agentes tiveram trabalho para fazer a captura, devido ao tamanho do crocodilo. O jacaré, da espécie do Papo Amarelo, foi encaminhado para Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, onde será tratado e posteriormente devolvido a natureza.

adblock ativo