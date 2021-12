Jacaré de dois metros é encontrado em campus da Ucsal

Um jacaré de dois metros foi capturado na manhã desta sexta-feira, 12, no campus de Pituaçu da Universidade Católica do Salvador (Ucsal). O animal da espécie Paleosuchus palpebrosus (Jacaré-anão) foi encaminhado para o centro de pesquisas biológicas da universidade, também em Pituaçu.

Segundo assessoria de comunicação da instituição, análises preliminares indicam que seja fêmea, mas a confirmação do sexo do animal ocorrerá somente à tarde.

O professor Moacir Tinoco, que é coordenador do programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente da Ucsal, realiza análises juntamente com uma equipe de pesquisadores para conferir outras características biológicas do jacaré.

O animal será marcado e, posteriormente, solto em seu habitat natural, na Lagoa de Pituaçu, no final da tarde, momento considerado o mais propício para ação.

O animal será solto na Lagoa de Pituaçu (Foto: Divulgação | Ucsal)

