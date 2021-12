Jacaré de 1,5 metro é capturado após limpeza de rio em Periperi

Moradores do bairro de Periperi, em Salvador, encontraram um jacaré de 1,5 metro, nesta segunda-feira, 25, após a limpeza de um rio. O jacaré, da espécie papo amarelo, foi capturado por agentes da Guarda Civil Municipal, do Grupamento Especial de Proteção Ambiental (Gepa).

O animal foi colocado em um tanque de água para ser transportado ao Centro de Triagem Para Animais Silvestres (Cetas), onde será avaliado e receberá tratamento adequado. Só este ano, 223 animais já foram resgatados em Salvador.

Caso algum animal seja encontrado, a Guarda Municipal recomenda que o cidadão não toque no animal e entre em contato com o órgão, por meio do telefone (71) 3202-5312.

