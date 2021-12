Jacaré de 1 metro é capturado na Pinto de Aguiar

Um jacaré foi capturado nas imediações da Avenida Pinto de Aguiar, em Pituaçu, no sábado, 9, pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Municipal.

Com mais de um metro de comprimento, o animal foi resgatado depois de moradores denunciarem sua presença na região. O bicho foi encaminhado ao Ibama.

De acordo com o guarda Robson Pires, este é o segundo jacaré capturado pelo grupamento. O primeiro, da espécie do papo-amarelo, foi pego na comunidade do Titanic, bairro de Campinas de Pirajá, no final do ano passado.

