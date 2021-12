Jacaré com mais de 2 metros é resgatado na praia de Jaguaribe

Um Jacaré da espécie Coroa, com mais de 2 metros, foi resgatado na manhã desta quinta-feira, 15, na praia de Jaguaribe, próximo a terceira ponte.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM) o animal pesava cerca de 30kg e foi encaminhado para o Centro de Triagem para Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação aconteceu quando os agentes trafegavam na região de orla, sendo acionados por populares que informaram a presença do Jacaré. A GCM informa que em caso de visualizar um animal silvestre, o cidadão deve entrar em contato através do 3202-5312.

