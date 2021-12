Jacaré-anão é resgatado dentro de concessionária na avenida Paralela

Um jacaré-anão com cerca de 1,20 metro foi resgatado na madrugada desta terça-feira, 12, dentro de uma concessionária na avenida Paralela, nas proximidades da Unijorge, em Salvador. O resgate foi realizado por equipes do Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Municipal.

Conforme a assessoria do Gepa, um segurança da loja de carros fazia rondas no local, quando avistou o animal no interior do estabelecimento. Ele, então, acionou a Guarda Municipal.

Ainda segundo o Gepa, essa tipo de jacaré é normalmente encontrado em águas pobres de nutrientes e é considerada uma das menores espécie de jacaré.

Mesmo assim, o supervisor do Gepa, Robson Reis, ressaltou que o rétil é perigoso. "É um animal que pode representar perigo ao homem. Por isso, recomendamos que as pessoas não tentem capturá-los”.

Após o resgate, o jacaré foi encaminhado pela Guarda Civil para o Centro de Triagem para Animais Silvestres do Ibama.

“É provável que as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias tenham influenciado para que o animal saísse de seu habitat em busca de locais mais secos e protegidos”, concluiu Pires.

adblock ativo