Já estão à venda ingressos para camarote do Reveillon

Para quem quer curtir o Reveillon de Salvador de um ponto privilegiado, na Praça Cayru, foi montado o "Camarote Elegance" que funcionará nos quatro dias de festa. A comercialização do passaporte começou nesta quinta-feira, 20.

Com valores entre R$ 210 a R$ 2.400, o camarote será aberto todos os dias às 18h, mas o horário de encerramento depende da data. Entre os dias 29 e 30, quando cantores como Saulo, Brown, Cláudia Leitte e Harmonia do Samba se apresentam, o término será às 3h; no dia 31, quando o ano vira com Ivete Sangalo e Aviões do Forró, entre outros, às 5h da manhã e no dia 1, ele encerra às 22h, e tem a apresentação de Daniela Mercury e convidados no "Pôr do Som".

Os ingressos estão à venda na LineBilheteria.

Confira o valor* do passaporte:

29/12 e 30/12 - R$ 440 (feminino) | R$ 500 (masculino)

31/12- R$ 1.000 (feminino) | R$ 1.200 (masculino)

01/01 - R$ 360 (feminino) | R$ 420 (masculino)

Passaporte 4 dias - R$ 2.000 (feminino) | R$ 2.400 (masculino)

* Estudantes têm direito à meia entrada

