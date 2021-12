Iuri Sheik, suspeito de atirar em empresário, se entrega à polícia

O digital influencer Yuri Santos Abraão, conhecido como 'Iuri Sheik', suspeito de matar o ex-sócio da banda Black Style Will Oliveira, de 28 anos, se apresentou na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 26.

O crime aconteceu na noite do domingo, 23, durante uma festa de 'paredão' no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus (a 193 km de Salvador), no Recôncavo baiano. Will foi atingido por dois tiros depois de um desentendimento com Iuri, que estava sendo procurado desde o crime.

Após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva na segunda, 24, o suspeito, que já era considerado foragido, se pronunciou por meio do seu perfil nas redes sociais, informando que se apresentaria à polícia. Na publicação, ele também compartilhou uma foto em que aparecia chorando.

Perdeu a arma

Ao se apresentar no DHPP acompanhado pelos advogados e com um capuz encobrindo a cabeça, Iuri não quis falar com a imprensa, mas deixou escapar que “destriu” sua vida.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ele foi questionado pela delegada Clelba Regina Teles sobre a arma utilizada para matar o empresário e afirmou ter perdido durante a fuga no dia do crime.

O suspeito foi encaminhado para o Departamento de Polícia do Interior Polícia Civíl (Depin) para prestar depoimento e, após exame de corpo de delito, para o Complexo Penitenciário Lemos de Brito, em Mata Escura.

O caso está sendo investigado pelo delegado titular da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Santo Antônio de Jesus), Edilson Magalhães, que deve seguir para Salvador na próxima semana para recolher o depoimento de Iuri.

Não resistiu

Na manhã desta quarta, o ex-empresário da banda Black Style não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Santo Antônio, onde estava internado desde o domingo. Ainda não há informações sobre a liberação do corpo e nem quando ocorrerá o sepultamento.

