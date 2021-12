Itinerário de ônibus é modificado por conta da implosão da Fonte Nova

Algumas linhas do transporte coletivo que operam em Salvador serão modificadas na manhã de domingo, 29, por conta da implosão do anel superior do Estádio Otávio Mangabeira (Fonte Nova) . Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), as alterações serão feitas entre às 6h e 12h, quando algumas avenidas em torno do estádio estarão interditadas.







De acordo com o órgão, as linhas provenientes da avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), com destino à Lapa, com passagem pelo Dique do Tororó; Túnel Américo Simas e Comércio, na ida, deverão seguir pelas Avenidas Bonocô, Ogunjá, Vasco da Gama, Rótula dos Barris, Politeama e avenida Contorno. Na volta, deverá seguir pela avenida Contorno, Politeama, Vale dos Barris, Vasco da Gama e avenida Ogunjá.





Já as linhas que saem das avenidas Bonocô e Vasco da Gama com destino à Barroquinha terão, tanto na ida quanto na volta, opção de tráfego pelas avenidas Bonocô, Ogunjá, Vasco da Gama, Rótula dos Barris, Vale dos Barris, Politeama, avenida Sete de Setembro, retorno do edifício Sulacap, avenida Carlos Gomes, Politeama, Vale dos Barris, Rótula dos Barris e avenida Vasco da Gama.







A Transalvador informou, ainda, que o Terminal da Barroquinha será interditado e, por isso, as linhas provenientes das Sete Portas deverão seguir pelo Túnel Américo Simas, Comércio, Carlos Gomes, Campo Grande, avenida Contorno, Túnel e Sete Portas. As linhas provenientes das Sete Portas, com destino ao Vale de Nazaré, sentido Dique, deverão desviar pelo Túnel Américo Simas e seguir pelo Comércio, Carlos Gomes, Politeama e Vale dos Barris. Ao retornar, o itinerário será através do Vale dos Barris, Politeama, Campo Grande, avenida Contorno, Comércio e Largo do Tanque. Com destino ao Vale de Nazaré e à Cônego Pereira, os veículos deverão seguir este mesmo percurso.







Saindo da Vasco da Gama com destino ao Vale de Nazaré, Sete Portas, Túnel e Comércio, os coletivos utilizarão a Vasco da Gama, Rótula dos Barris, Politeama, avenida Contorno e Comércio. Já os que têm como destino o Dique, Djalma Dutra e Baixa dos Sapateiros, tanto na ida quanto na volta, deverão optar pela Vasco Gama, Rótula Barris, Politeama, avenida Sete de Setembro, fazer o retorno na Sulacap, seguindo pela Carlos Gomes, Politeama, Vale dos Barris, avenida Vasco da Gama e retomando o itinerário normal.







Com destino à avenida Joana Angélica, os ônibus fazem o seguinte itinerário: com origem da avenida Cardeal da Silva, sentido Garcia, o tráfego será pela Rua Direita da Piedade, retornando em frente ao Shopping Lapa, avenida Sete, retornando na Sulacap, seguindo pela avenida Carlos Gomes, Campo Grande. Saindo do Túnel Américo Simas, o destino será a avenida França, retorno na Rua Bélgica, Rua Pinto Martins, avenida Carlos Gomes, Campo Grande, Vale do Canela, avenida Contorno, Comércio e itinerário normal.







Os veículos que saem das Sete Portas, com destino a Ladeira de Santana e Campo da Pólvora, deverão trafegar pela Sete Portas, Túnel, Calçada, Largo do Tanque, Ladeira São Cristóvão, Lima e Silva, Barbalho, Soledade, Queimadinho, Estrada da Rainha, e, então, seguir normalmente.







Partindo da Liberdade, deverão percorrer a Rua Lima e Silva, Barbalho, descer Ladeira Água Brusca, avenida Jequitaia, retornar em São Joaquim, seguir para a avenida da França, Ladeira da Montanha, avenida Carlos Gomes, Campo Grande e voltar pelo Vale do Canela, avenida Contorno, Comércio, subir a Ladeira da Água Brusca com destino ao ponto de partida.







LINHAS ESPECÍFICAS:







Duque de Caxias – Barra - Na ida, deverá obedecer o seu itinerário normal e ao retornar ao bairro de origem deverá percorrer pela avenida Contorno, Calçada, Largo do Tanque, Ladeira de São Cristóvão, Lima e Silva com destino ao final de linha do bairro.







Barbalho – Iguatemi; Fazenda Garcia – Macaúbas - Deverão deverão inverter o sentido. Na ida, Barbalho, São José de Cima, Ladeira da Água Brusca, Av. Jequitaia, retornar em São Joaquim, seguir para a avenida da França, Ladeira da Montanha, Av. Carlos Gomes, Campo Grande, Garcia com destino ao bairro. Na volta, deverá seguir pelo Garcia, Campo Grande, Vale do Canela, avenida Contorno, Comércio, Ladeira da Água Brusca, Barbalho.







Ribeira – Barbalho/Garcia - Na ida, passará pelo Barbalho, São José de Cima, Água Brusca, avenida Jequitaia, retornará no São Joaquim, sentido avenida da França, avenida Carlos Gomes, Campo Grande, Garcia obedecendo a programação normal. Na volta: Garcia, Campo Grande, Contorno, Comércio, Calçada, Caminho de Areia.







Cabula VI – Sieiro R2 - A partir da Rótula do Abacaxi, avenida Heitor Dias, Cônego Pereira, Estrada da Rainha, Queimadinho, Largo da Lapinha, Lima e Silva;







Cabula VI – Sieiro R1, Boa Vista S. Caetano – Nazaré, Capelinha- Nazaré, Marechal Rondon – Baixa dos Sapateiros; Bom Juá – Baixa dos Sapateiros; Duque de Caxias – Barra - Após a Ladeira do Hospital, Praça Almeida Couto, deverão retornar antes do Severino Vieira, descer Vale de Nazaré, Sete Portas, Rotula do Abacaxi e seguir o itinerário normal.





Brotas – Lapa, Daniel Lisboa - Barra R2, Cosme de Farias – Lapa, Engenho Velho Brotas- Lapa, Luís Anselmo – Lapa - Na ida, deverá trafegar pelos Galés, Djalma Dutra, Sete Portas, Túnel, Comércio, Carlos Gomes, Politeama, Barris, Lapa, Vasco da Gama, Ogunjá, Engenho Velho de Brotas, avenida D. João VI, Brotas.





Narandiba /Doron – Nazaré - O tráfego deve ser feito pelas Sete Portas, Túnel, Comércio, Ladeira da Água Brusca, Barbalho, Soledade, Queimadinho, Estrada da Rainha e seguir o itinerário normal.







Na oportunidade, a Transalvador informa que a linha Lapa – Joana Angélica (C005) será desativada.







Últimos preparativos - Os toldos para imprensa e convidados assistirem à implosão do Estádio Otávio Mangabeira (Fonte Nova) estão sendo montados, na manhã deste sábado, 28, no Dique do Tororó. A estrutura fica em frente à lanchonete Habib's, dentro da área que será interditada ao trânsito de público e veículos a partir das 6h deste domingo, 29, quatro horas antes da implosão da Fonte Nova.







A partir da meia-noite deste domingo, começa a ser feita a retirada de veículos estacionados em locais proibidos nas ruas com visão direta para o estádio. A partir das seis horas, também será feita a instalação de barreiras de trânsito fixas e móveis, incluindo a interdição das demais ruas da área de segurança para entrada de veículos. A saída de veículos só será permitida até as 8h.







Mais informações sobre evacuação, interdição de vias e detalhes da implosão, confira o infográfico Fonte Nova .









