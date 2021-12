Itapuã: homens armados invadem colégio e assaltam alunos

Alunos e funcionários do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, no bairro de Itapuã, em Salvador, foram surpreendidos, na manhã desta terça-feira, 9, por dois criminosos que invadiram o local, cometeram assalto e causaram pânico. Segundo informações da Central de Polícia, os bandidos entraram na escola, localizada na Rua Professor Souza Brito, armados com facas.

Após renderem e assaltarem funcionários da portaria, a dupla entrou na sala de aula do primeiro ano e roubou aparelhos celulares de cerca de 11 jovens. Os criminosos também levaram quantias em dinheiro, mochilas e outros pertences pessoas das vítimas.

De acordo com informações da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Itapuã), que investiga o caso, após cometerem o assalto, os dois criminosos fugiram pelos fundos do colégio e pularam o muro. Apesar da ação dos criminosos, ninguém ficou ferido.

Informações dão conta de que um terceiro assaltante teria ficado do lado de fora da escola para dar cobertura aos comparsas, o que ainda não foi confirmado pela polícia.

A direção da escola disse aos agentes que os dois assaltantes que invadiram as dependências da instituição já foram identificados como ex-alunos do colégio. No entanto, ambos continuam foragidos. Apesar do ocorrido, a direção informou que as aulas foram mantidas no período da tarde e ocorrem normalmente à noite. A polícia realiza rondas no local à procura dos criminosos.

adblock ativo