Itaparica pode ganhar até 60 mil novos imóveis com ponte

Um mar de esperança e incertezas (da concretização do projeto) tomou conta de moradores, comerciantes e empresários da Ilha de Itaparica, desde que a construção da ponte, ligando-a a Salvador voltou a ser notícia. Com uma população estimada em 60 mil habitantes, a expectativa é de que, com a obra, a região ganhe, em um prazo de 30 anos, algo em torno de 60 mil novas residências.

A estimativa, "preliminar", é do secretário estadual do Planejamento, José Sérgio Gabrielli, e se refere a um provável aumento no número de novos moradores (até 280 mil) no outro lado da Baía de Todos-os-Santos, depois de construído o equipamento.

"A ilha é o melhor dos mundos. É o Corredor da Vitória ao contrário, pois tem a vista para a Baía de Todos-os-Santos, só que nascente. A ilha perdeu com a construção da Linha Verde e por causa da dificuldade de se chegar e sair de lá", explica o diretor de Expansão de Mercados da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi), Marcos Vieira Lima.

No último dia 25, teve início a elaboração de um plano de desenvolvimento socioeconômico para a ilha e, até o fim do mês, está prevista a realização de três grandes licitações: a do projeto de engenharia da ponte; do estudo de impacto ambiental; além do modelo urbanístico.

