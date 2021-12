Italiano é preso ao tentar transportar cocaína em carrancas

Um italiano de 62 anos foi preso pela Polícia Federal ao tentar embarcar com 1 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Salvador. A droga estava escondida em duas carrancas, embrulhadas em papel de presente no interior da mala.

O flagra aconteceu na noite desta terça-feira, 17, durante a inspeção no aparelho de raio x, que detectou a presença da substância. O italiano viajaria para Madri, capital da Espanha. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas e está custodiado na Cadeia Pública de Salvador, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

Raio x identifica a substância no interior das carrancas (Divulgação | Polícia Federal)

