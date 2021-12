Itaigara: prazo para entregar documento acaba nesta sexta

Termina nesta sexta-feira, 3, o prazo de 48 horas dado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) e Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop) aos responsáveis pela construção do edifício Priscila Prado, no Itaigara, para apresentarem o projeto de fundação.

Na última terça-feira, um deslizamento de terra na área do fundo do prédio derrubou o muro, danificou três carros e levou à desocupação completa do edifício (por precaução).

Segundo a assessoria da Codesal, até a quarta-feira passada, só havia sido entregue, na sede do órgão, o projeto estrutural da edificação, que não identifica se a fundação está de acordo com as normas técnicas.

Enquanto isto, os moradores do prédio seguem hospedados em hotel Fiesta, no próprio bairro. Ontem pela manhã, alguns estiveram no edifício para pegar objetos pessoais, entre eles a aposentada Hilda Maria Leal.

Segundo ela, o prédio não possui síndico e quem responde pelo imóvel é a Manhattan Participações e Empreendimentos. "Estamos sem saber o que vai acontecer. Eles [Manhattan] não vêm aqui nem atendem ao telefone. Estamos muito bem hospedados, graças aos responsáveis pelo estacionamento, mas o melhor lugar é a nossa casa", disse.

Depois de notificada pela Codesal e pela Sucom, a empresa responsável pela área que servia de estacionamento para a Clínica CAM comprometeu-se a reparar a estrutura do edifício prejudicado pelo deslizamento de terra e iniciou obras de contenção da encosta nesta quinta.

A equipe de A TARDE tentou contato com a Manhattan Participações e Empreendimentos, que responde pelo condomínio segundo a moradora Hilda Leal, mas até o fechamento desta edição, não obteve êxito.

adblock ativo