‘Isso É Bahia’ promove interação com o ouvinte e convergência multimídia

Na casa da massoterapeuta Cristiane Juriti, de 36 anos, o equipamento eletrônico que mais trabalha é o rádio. Sintonizado na A TARDE FM desde as primeiras horas da manhã, o aparelho leva a autônoma para diferentes lugares, seja por meio das notícias ou das músicas. A partir desta segunda-feira, 16, Cristiane vai incluir na rotina radiofônica o programa ‘Isso é Bahia’, que estreia às 7h, com um formato voltado para a informação e interação com o público, por meio de diferentes plataformas.

Segundo a massoterapeuta – que acompanha a emissora há quase seis anos e já participa da programação por meio do WhatsApp (71 9 9311-1010) –, o programa será um presente de aniversário para ela, que completa 37 anos na terça, 17 . “Acho que será bem bacana, porque também vai abranger o interior do estado e terá mais notícias, alcançando mais pessoas. Eu sempre mando mensagens sobre o trânsito, para agradecer pela grade musical ou para saber como estão os locutores. Acho que o slogan não deveria ser ‘quem ouve, gosta’, e sim ‘quem ouve, ama’”, brinca.

Esta interação com os ouvintes será ampliada com a chegada do ‘Isso é Bahia’, como destaca o apresentador Jefferson Beltrão, diretor da A TARDE FM, que vai comandar a atração ao lado de Fernando Duarte, editor do site Bahia Notícias.

“A gente não tinha um espaço específico para os ouvintes. Como o ‘Isso é Bahia’ tem uma proposta mais jornalística e de integração, eles poderão participar das entrevistas, enviando perguntas, e também oferecer informações e notícias, como já fazem hoje. É muito legal essa parceria, e é uma tendência que tem crescido, porque os veículos estão cada vez mais conectados. Isso vai enriquecer bastante o programa’, enfatiza.

Convergência

Além das entrevistas, debates, comentários sobre o cenário político atual, informações do trânsito e participação dos ouvintes, o ‘Isso é Bahia’ também propõe uma convergência multimídia, que ultrapassa a frequência da rádio e contempla a agilidade da internet. O formato inclui a participação do Portal A TARDE, que atualmente ocupa o mesmo andar da rádio e deixará sua marca no programa por meio de entradas ao vivo, direto da Redação.

A parceria direta também é resultado da nova fase do portal que, a partir desta segunda, passa a oferecer aos internautas um conteúdo mais dinâmico e próximo da notícia, reunindo temas relevantes nas áreas de cidades, política, cultura e esportes, entre outros.

Assim como o Portal A TARDE, o Bahia Notícias também participa do ‘Isso é Bahia’, enviando informações em tempo real, para complementar as notícias do programa, como resultado de uma parceria inédita entre duas Redações distintas. “É uma iniciativa muito bacana. O Grupo A TARDE tem o jornal impresso e o Portal A TARDE, e o Bahia Notícias, o portal. Então é uma forma diferente de integrar duas Redações. Eu não tenho recordação, no passado recente, de nenhum tipo de integração como essa aqui no estado”, ressalta o apresentador Fernando Duarte.

Via de mão dupla

Se a participação do ouvinte e das equipes do Portal A TARDE e do BN já ampliam o leque de informações do ‘Isso é Bahia’, a pauta do dia fica completa com a rede de rádios parceiras, distribuídas por todas as regiões do estado. Inicialmente, 10 emissoras vão retransmitir o conteúdo do programa, ao mesmo tempo em que trazem notícias de cada região.

“Esse é o papel dos veículos de comunicação e o grande mérito do programa. Quanto mais você integrar a comunidade e democratizar a informação, ganham o público, os profissionais, os veículos e o estado como um todo”, aposta Jefferson Beltrão.

Fernando Duarte complementa que as emissoras representam uma grande parcela do público baiano, que estarão mais próximas da capital e dos assuntos que envolvem o estado. “A gente não vai ser meramente o emissor das informações, o interior também vai nos alimentar com os correspondentes. As rádios não atingem somente as cidades em que elas estão localizadas, mas também a microrregião em que estão inseridas”.

O 'Isso é Bahia' vai ao ar de segunda a sexta, das 7h às 9h, na A TARDE FM 103.9. Os ouvintes podem participar do programa enviando mensagens pelo WhatsApp 71 9 9311-1010.

