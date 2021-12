“Mesmo nesse cenário (de pandemia), os roubos continuam, ônibus são assaltados, as ruas estão vazias e isso facilita para os ladrões. Não existe ficar em casa para ladrão, eles continuam saindo para roubar”. O alerta é do motoboy Roberto Santos, de 27 anos, um dos que - por integrar o grupo que presta serviço essencial para a população - precisa estar nas ruas neste período de isolamento social.

A avaliação do motociclista, que mora no Calabetão, é a mesma para muitos que precisam deixar suas casas para trabalhar apesar do decreto de confinamento, a exemplo de rodoviários, vigilantes, porteiros, atendentes, domésticas e pequenos comerciantes. Muitos deles já foram alvos de criminosos nos últimos dias.

“Hoje (terça-feira, 7) mesmo um amigo foi assaltado umas 5h20 por uns caras que estavam em um HB20 branco. Tenho ciência que não dá para ter polícia todo tempo, mas devido este momento deveriam intensificar as rondas durante a madrugada”, diz um vigilante, pedindo anonimato, morador do bairro de Pirajá.

Com as ruas desertas, principalmente à noite, os aparelhos celulares continuam entre os itens preferidos pelos assaltantes. Na quinta-feira, 2, por volta das 18h24, uma destas ações criminosas foi registrada por uma câmera de vigilância na Praça da Revolução, em Periperi, Subúrbio de Salvador. Assista:

Jeferson Jesus* Isolamento social acende sinal de alerta para a segurança pública

O plantão criminoso também fez de alvo uma unidade do Projeto Axé localizada na Baixa dos Sapateiros. Segundo a direção da entidade, que presta auxílio a jovens carentes, após arrombarem o imóvel, os bandidos levaram alimentos, instrumentos musicais, computadores e impressoras.

Ainda tem ocorrido assaltos à mão armada em estabelecimentos comerciais. Em uma farmácia no bairro de Paripe, dois assaltantes roubaram no fim de semana R$ 3,2 mil do cofre e produtos das prateleiras. A dupla foi detida pouco tempo depois por equipes da 19ª CIPM. Em anonimato, um funcionário do estabelecimento relatou que os assaltos ganharam maior frequência no local.

Roberto Santos, 27, motoboy: “Não existe isso de ficar em casa pra ladrão. Ele sai pra roubar” | Foto: Arquivo Pessoal

Mortes

Outro dado sem trégua para as estatísticas é número de mortes registradas pela polícia. De 17 de março - quando passou a vigorar o decreto estadual de isolamento obrigatório - até 31 de março, 47 casos de crimes violentos letais intencionais (CVLIs) foram contabilizados no boletim virtual da Secretaria de Segurança Pública (SSP) apenas em Salvador. Vinte registrados na Região Metropolitana. Nos dois fins de semana da primeira quinzena de confinamento foram totalizadas 25 mortes na capital e cidades vizinhas.

O bairro de Sussuarana foi um dos locais com maior incidência, o que levou as forças de segurança a realizar uma operação na região. “Realizamos as incursões nas localidades de Sussuarana Velha, conforme indicado pela mancha criminal”, justificou o coronel Paulo Coutinho, comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Central, em nota emitida pela SSP.

Procurada pela reportagem, a assessoria da pasta informou que o balanço estatístico do mês de março (que será comparado com o mesmo período do ano anterior) deve ser apresentado até o próximo dia 10.

Resposta

Para alinhar as ações policiais durante o período de quarentena, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) criou o Comitê de Gestão de Crise. Em nota enviada ao A TARDE, a pasta informou que o trabalho das polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros segue sem alteração nesse período de isolamento social. Ressaltou, ainda, que as forças de segurança têm dado todo apoio nas iniciativas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, buscando sempre conscientizar a população sobre os cuidados com higienização, distanciamento e a necessidade de se manter em casa. Por fim, a SSP destacou que os equipamentos de proteção individual (EPIs) foram reforçados para garantir a proteção dos servidores e da população.

Em entrevista à rádio A TARDE FM, o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), coronel Anselmo Brandão, falou da atuação da tropa neste período. “O foco é estar nas ruas e não deixar que as pessoas sintam a sensação que a polícia não está nas ruas, para evitar arrombamentos, evitar crimes, saques, nosso foco é esse”, afirmou.

Diante da demanda, até a Guarda Civil Municipal tem registrado ações ostensivas. No dia 30 de março, uma equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE/Segurança Aproximada) prendeu em flagrante uma dupla que praticava, a bordo de uma motocicleta, roubos em um ponto de ônibus na Avenida Paralela.

*Sob a supervisão do editor Vinícius Ribeiro

Com colaboração do Informe Pirajá

adblock ativo