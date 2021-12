Isolamento acústico custa até R$ 70 mil

Aos 24 anos, o publicitário Matias Jodicke não abandona o hobby da adolescência: a bateria. A paixão é tão séria que, há sete anos, ele resolveu investir no hobby e fez um pequeno estúdio no apartamento. Mas nem assim evitou a reclamação dos vizinhos.

"Com os antigos moradores de baixo, estabelecíamos horários e tudo se resolvia", diz. Já a vizinhança atual não é tão flexível: eles entraram três vezes na Justiça contra o publicitário pelo barulho.

Ao provar que leva a sério a questão e não ultrapassa o limite de decibéis permitido, Matias já ganhou dois dos processos, mas ainda tenta se livrar do terceiro. "Não tem nenhum estúdio que consegue absorver 100%. Dá para ouvir, mas eu estou dentro da lei. Não tem do que eles reclamarem", assegura.

Nem sempre, contudo, a "fonte sonora" está preocupada com o conforto do vizinho. Cada vez mais há pessoas dispostas a desembolsar alto para se proteger do barulho que vem de todas as direções: desde do som produzido no andar de cima, no trânsito intenso e nos cultos religiosos até os barzinhos e carros de som ao redor.

"É o que chamamos de inferno sonoro", vocifera o antropólogo Roberto Albergaria, ele mesmo um adepto da alternativa. Apesar do isolamento acústico dele chegar a 99%, segundo garante um especialista, Albergaria continua insatisfeito. "Quero revestir por fora agora. O quarto só elimina metade do barulho", diz ele, que não consegue dormir com o som das obras e dos vizinhos.

O psicólogo e consultor em psicoacústica Roberto Woolf também cansou de procurar soluções paliativas. Para tentar fugir do barulho, ele criou uma associação e se mudou duas vezes, antes de adquirir uma cobertura onde pudesse construir o que chama de "banker acústico": dois cômodos independentes com janelas duplas, portas à prova de som e paredes com aço.

O isolamento custou 1/3 do valor da cobertura, mas Woolf o considera "o melhor investimento que já fez na vida". "Gastaria até meu último centavo para fazer de novo. É impagável", diz.

Investimento - O sossego tem mesmo um preço salgado: um isolamento acústico profissional pode variar de R$ 20 mil a R$ 70 mil por cômodo, a depender do material utilizado, do espaço e da necessidade do cliente.

O custo elevado, porém, não inibe o surgimento de interessados. "Nos últimos cinco anos, a proporção de cliente residenciais mais que dobrou", afirma o engenheiro Olavo Fonseca Filho, proprietário da Sonar, uma das poucas empresas baianas no setor, que há 40 anos faz consultoria.

Para obter o retorno desejado, o cliente não pode abrir mão de um auxílio profissional e um projeto detalhado, segundo diz. "A engenharia acústica é muito específica. O isolamento para um home theather, por exemplo, não pode revestir todas as paredes, para não absorver o som completamente", explica Fonseca.

