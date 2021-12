Irregular, ônibus de Michel Teló é apreendido em Salvador

Um ônibus do cantor Michel Teló foi apreendido pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) no final da tarde desta quarta-feira, 18, no aeroporto de Salvador.

Segundo informações do gerente de trânsito do órgão, Antônio Néri, o veículo estava sem placa, sem documentação e estacionado em lugar irregular.

Conforme Néri, o ônibus foi conduzido por volta das 16h para o pátio da Transalvador, nos Barris, onde deve permanecer até a regularização necessária. Para as infrações, foi aplicada uma multa de R$ 191 e o condutor do veículo teve menos sete pontos na carteira de motorista.

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com assessoria de imprensa de Michel Teló, mas sem resultado até a publicação desta matéria.

Na agenda do artista, divulgada no site oficial, tem shows marcados pela Bahia esta semana: na sexta-feira, 20, no município de Conceição do Jacuípe; no sábado, 21, em Macaúbas; domingo, 22, em Santo Antônio de Jesus; e na segunda-feira, 23, em Itapetinga.

LEIA TAMBÉM

>> Atriz Fiorella Mattheis passa bem após levar tiro de bala de borracha

>> Após infarto, Zé do Caixão é novamente internado

adblock ativo