Dois irmãos sofreram uma tentativa de homicídio durante uma briga entre ambulantes, na Barra, próximo ao Forte Santa Maria, nesta sexta-feira, 29. Juan Santos, de 19, foi ferido a golpes de faca e Edcarlos Santos, de 27 anos, agredido a pauladas, informou a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Ainda de acordo a Stelecom, os dois foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde da vítimas. Policias da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegaram a identificar o suspeito, que conseguiu fugir.

Barra

No dia 28 de outubro, o repórter fotográfico de A TARDE flagrou uma confusão com tiros no Porto da Barra. No vídeo, é possível ouvir os disparos e um homem com uma arma de fogo.

Da Redação Irmãos sofrem tentativa de homicídio na Barra

adblock ativo