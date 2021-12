Irmãos são presos suspeitos de extorsão

Os irmãos João Ramos Sampaio Neto, de 37 anos, e Romenilton Cerqueira dos Santos, 30, foram presos, na quinta-feira, 14, depois de serem flagrados tentando extorquir R$ 7 mil de uma comerciante. A vítima é dona de um restaurante onde João trabalha, no Rio Vermelho, em Salvador.

Romenilton entrou em contato com a mulher exigindo o pagamento de R$ 7 mil por uma suposta dívida de drogas do filho adolescente da vítima. De acordo com a polícia, a ela procurou a delegacia para denunciar a extorsão e foi orientada a negociar o valor de R$ 1 mil com o criminoso, sempre monitorada pelos investigadores. Romenilson forneceu o número da própria conta bancária e acabou sendo pego.

A polícia apurou que João passou para o irmão informações como endereço e dados do veículo da vítima, além de informações particulares para que ele ameaçasse a empresária e um filho adolescente dela. Os irmãos foram presos pela 7ª Delegacia Territorial (DT), do Rio Vermelho.

