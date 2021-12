Irmãos são presos com droga e arma em Ilhéus

Os irmãos Leandro Silva dos Santos e Leonardo Silva dos Santos, 18 e 22 anos respectivamente, foram presos nesta quinta-feira, 12, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de droga, no Alto da Piedade, em Ilhéus (distante 462 km de Salvador).

De acordo com a 68ª CIPM, os policiais chegaram ao local com base em denúncias de tráfico e flagraram os irmãos com revólver calibre.38, três cartuchos intactos, nove papelotes de crack, cocaína e certa quantidade de maconha.

A dupla e os itens apreendidos foram apresentados na delegacia local para lavratura do flagrante.

