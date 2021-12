Irmãos são mortos em borracharia no bairro do IAPI

Dois irmãos, de 33 e 37 anos, foram assassinados a tiros em uma borracharia localizada no bairro do IAPI, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, 10, na Rua Dr. Ladislau Cavalcante.

Ainda segundo a polícia, os irmãos trabalhavam nesta borracharia e já estavam mortos quando as guarnições chegaram. Até o momento não há informações sobre os autores ou motivações do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

