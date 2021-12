Irmãos são mortos a tiros dentro de casa no Bom Juá

Dois homens foram mortos a tiros na manhã desta quinta-feira, 7, dentro de uma casa, localizada no bairro de Bom Juá, em Salvador. As vítimas foram identificadas como W. M. B. A. dos S, de 17 anos e Walisson Bispo Aquino dos Santos, de 18, informações inicias indicam que a dupla são irmãos.

De acordo com Polícia Militar, equipes da 9ª CIPM foram acionadas através do Centro Integrado de Comunicação (Cicom), com informações sobre disparos na região conhecida como Marotinho.

No local, os agentes localizaram as vítimas e realizaram o isolamento da área. O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc).

A Polícia Civil vai investigar o caso.

