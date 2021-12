Irmãos são baleados em emboscada

Um acerto de contas entre traficantes de drogas rivais da rua da Vala, na San Martin, e da Santa Mônica, teria motivado uma dupla tentativa de homicídio, na noite desta segunda-feira, 15, na rua Candinho Fernandes, na Fazenda Grande do Retiro - acesso pela avenida San Martin.

Adriana Carmem dos Santos, 18, e seu irmão, um adolescente de 16, foram baleados, por volta das 20h30, quando seguiam para uma lanchonete na localidade. Ela levou um tiro na face e o adolescente na cabeça. Ambos foram levados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Até o início da noite desta terça, 16, seguiam internados em estado grave.

Segundo um familiar dos jovens, o crime foi praticado por quatro homens que estavam em um VW Voyage preto. "Eles [os irmãos] estavam com mais dois amigos, que também foram baleados. Não sei para onde foram levados", disse o rapaz, sem se identificar.

Ainda conforme ele, os irmãos têm envolvimento com a criminalidade e fazem parte do bando que age na rua da Vala. "Não gosto de nada errado. Ele já foi preso [apreendido] e ela anda com os caras", afirmou.

adblock ativo